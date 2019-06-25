Iğdır'dan Türkiye birinciliğine

Iğdır Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Güneş, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) aldığı 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Iğdır Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Güneş, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan ile Türkiye birincisi oldu. LGS'de birinci olmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Kübra Güneş, Iğdır'a büyük bir gurur yaşatarak sınav için çok çalıştığını belirtti. Güneş, "Çok soru çözdüm. Tabii öğretmenlerimin de çok yardımı oldu. Çok uzun ve zorlu bir süreçti. Bizi yıldırmak isteyenler oldu. İnsan, düzenli çalışma ve öğretmenlerin desteğini alırsa başarılı olur. Güzel bir liseyi bitirmek istiyorum. Galatasaray lisesinde okumak istiyorum. Özellikle matematik sorularının üzerinde çok durdum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimden de destek aldım. İlk başta sorularda zorlandım sonra çözdüm. Kendimden çok emin değildim ama başardım. Soruların aşırı bir zorlayıcı yönü yoktu. Sınava gireceklerde tavsiyem Sınavda çok fazla heyecanlanmasınlar. Bazen pes etmek isteyebileceksiniz ama pes etmeyin zorlukları yenin ayağa kalkmayı bilin. Bu sınav fazla önemli bir şey değil hayatınızı etkilemesin. Konu tekrarı pek yapmadım ve bol bol soru çözdüm. Sıkıldığım zamanda ders çalışmayı bıraktım. Sosyal medyadan da faydalandım” dedi.

Kızının başarısıyla büyük sevinç yaşayan coğrafya öğretmeni Hüseyin Güneş, “500 tam puan bekliyorduk. Disiplinli bir çalışma yaptı. Çok emek verdi. Kızımın bu başarısı bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ne mutlu bize ki kendisi sorumluluk sahibi bir çocuk. Bize bu mutluluğu yaşattığı için kızıma, öğretmenlerine okul idaresine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Matematik öğretmeni Adem Polat ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim ordusunun bir neferi olarak Türkiye'nin sonunda Iğdır'da kendi fırsatımızı kendimiz sürdürdük ve başarılı olduk. Bütün öğretmen arkadaşlarla el birliği içinde çalıştı” dedi.

Anne Selma Güneş, “Hatice planlı ve düzenli çalıştı ve birinci oldu. Emeği geçen öğretmen ve herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.