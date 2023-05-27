Iğdır'ın araç trafiği yoğunluğu azaltılıyor

Iğdır şehir merkezindeki araç trafiğinin azaltılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İskender Iğdır Caddesi'nde yapılacak olan şehirlerarası 2,1 km uzunluğundaki yolun 2. etabı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar bittiği zaman şehir merkezindeki araç trafiği de rahatlamış olacak. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim yapılan çalışmaları yerinde inceledi.