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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü Zübeyde Hanım Bulvarındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kutlama programı, Iğdır şehitler anıtına çelenk sunumunun ardından şehitliğe karanfil bırakılması, Belediye meydanında folklör gösterisinin ardından sona erdi.


Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, kurum müdürleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

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