Iğdır'ın sararan kayısı bahçelerinde tablo gibi sonbahar görüntüleri, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Sahip olduğu iklim dolayısıyla Doğunun Çukurova'sı olan Iğdır birçok ürünlerin yetişmesinin yanı sıra doğal güzelliği ile de ilgi çeken kentlerin başında geliyor. Her yıl ortalama 40 bin ton kayısı rekoltesinin gerçekleştiği kentte, merkez ve ilçelerde binlerce kayısı ağacı sonbahar mevsimi ile sarardı. Sararan kayısı ağaçlarının yaprakları doğal bir stüdyoyu aratmazken, bu görüntüler ise bir tabloyu aratmıyor. Renk cümbüşü dron ile görüntülenirken, renk cümbüşünün yaşandığı bahçeleri gezen Ayhan Yanardağ, doğal güzelliğin muhteşem olduğunu belirterek, “Her yıl sonbahar mevsiminde kayısı ağaçları sarararak güzel bir manzara oluşturuyor. İnsan buraya geldiğinde adeta büyüleniyor. Çünkü büyülü bir manzara var. Bu bahçeleri bu güzel masalsı sonbahar renkleri herkesin görmesini istiyoruz. Gerçekten görmenizi tavsiye ediyoruz” dedi.