Iğdır'ın "sarı altın"ı yurt dışına ihraç ediliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da yetişen kayısılar iç piyasaya sunulurken, yurt dışına da ihraç ediliyor.

Iğdır'da yetişen kayısılar çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Erzurum gibi büyük illere gönderilirken, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna'ya da ihraç edilmeye başlandı. İstanbul'da “Tokaloğlu” ve “Iğdır kayısısı” olarak satılan kayısı, bu sene bahçede kilosu 6 ila 9 TL'den satışa sunuluyor.

Üretici ve ihracatçı Erdal Savaş, “Iğdır'da hem üretici hem de ithalatçı firmayız. Bu sene Iğdır kayısısının rekoltesi çok düşük olduğundan dolayı kalitesi çok iyi durumda. Çok kaliteli olan kayısılarımızı iç piyasanın yanı sıra, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan'a ihracat yapıyoruz. Malatya kayısısının adı var ama o kayısı kurutmalıktır. Iğdır kayısısı ise sofralıktır. Aroması güzel olan bir kayısıdır ve tadına doyum olmaz. Kendi soğuk hava depomuzda soğutup, tırlarla ihracatını yapıyoruz. Iğdır'da bu sene yaklaşık 20 ihracatçı firma var" dedi.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Uğur Şimşek ise, “250 ila 300 bin civarında ağaca sahip Iğdır kayısısından yaklaşık ağaç başı 170 ila 180 kilogramlık bir verim ve toplamda 40 bin ton civarında rekolte alınmaktadır" diye konuştu.