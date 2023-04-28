Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde KÖYDES seçimi yapıldı.

Tuzluca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) toplantısı Kaymakam Salih Çiğdem başkanlığında gerçekleşti. Tuzluca Atatürk orta okulunda yapılan toplantıya, İlçe kaymakamı ile 81 köy muhtarı katıldı.

Yapılan seçimde dört dönemdir başkanlık ve encümen olan Bahçeli Meydan Muhtarı Ferdi Tayfur tekrardan 1 yıl süreyle Köylere Hizmet Birliği encümen üyeliğine seçildi. Encümenleri kutlayan Kaymakam Salih Çiğdem, Kaymakamlık olarak köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için çok çalışacaklarını belirtti.

Toplantı daha sonra davetlilere ikram ve yemek yapılarak sonu erdi.