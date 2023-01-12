İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis yerini kar yağışına bıraktı.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis yerini kar yağışına bıraktı.


Iğdır kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı daha sonra etkisini kaybederken yüksek kesimlerde kar yağışı, yoğun bir şekilde etkisini ara ara sürdürmeye devam ediyor. Iğdır-Ağrı sınırı ve Pamuk Geçidi 1660 rakımda kısa süreli fırtınalar da etkili oluyor. Iğdır'a bağlı köy yolu kapalı bulunmazken ekipler teyakkuzda bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

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