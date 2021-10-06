Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kara çobanlar hazırlıksız yakalandı.

Iğdır'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Iğdır merkez köyleri ile Tuzluca'nın birçok köyünde de kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına çobanlar hazırlıksız yakalandı. Pamuk Dağı'nda hayvan otlatırken kara yakalanan çobanlar, müzik dinleyerek kar yağışını izlediler.