Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da yüksek kesimlerde ara ara kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de ara ara kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Ağrı Dağı ve etekleri ile Tuzluca ilçesine bağlı köylerde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Ağrı, Kars ve çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edildiği bildirildi.