İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı

İklimi ve coğrafyası ile "Doğu`nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da yüksek kesimlerdeki köylere mevsimin ilk karı düştü.

İklimi ve coğrafyası ile "Doğu`nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da yüksek kesimlerdeki köylere mevsimin ilk karı düştü.


Iğdır'da etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Iğdır'ın yüksek kesimlerindeki dağlara ve köylere kar yağdı. Iğdır Tuzluca ilçesi Nişankaya köyünde vatandaşlar araba üzerine yılın ilk karın yağdığı 21 Ekim 2022 tarihini yazdı. Yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşandı.



Iğdır için sarı kodlu uyarı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır'ın da içinde bulunduğu Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak 18 il için sarı kodlu uyarı verirken Artvin il Rize için de turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.