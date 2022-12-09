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Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Iğdır’ın yüksek kesimlerine ve Ağrı Dağı ile eteklerine kar yağdı.

Iğdır'ın yüksek kesimlerine ve Ağrı Dağı ile eteklerine kar yağdı.


Doğu Anadolu bölgesini Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır merkezde kar yağışı etkili olmazken yüksek kesimler beyaza büründü. Iğdır merkeze bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Karagüney köyünde kar yağışı etkili olurken hayvanlar da kar altında kaldı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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