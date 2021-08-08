Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Turnuvası Bölge Şampiyonası'nı ikinci olarak bitiren Iğdırlı genç tenisçiler, Türkiye Şampiyonası Tenis Turnuvası finaline katılmaya hak kazandı.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Iğdırlı genç tenisçiler, katıldıkları 18 Yaş Altı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Turnuvası Bölge Şampiyonası'nı ikinci sırada bitirerek İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Tenis Turnuvası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. 2-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvada büyük bir başarı gösteren Iğdırlı sporcular şimdi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni temsilen turnuvayı birincilikle bitiren Ağrı ilinde bulunan sporcu arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Tenis Turnuvası Finalleri için ter dökecekler. Her bölgeden iki ilin temsil edileceği final müsabakaları ise 6 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.