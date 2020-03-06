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Iğdırlı şehidin cenazesi memleketine geldi

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Iğdır’a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Iğdır'a getirildi.


Uçakla Iğdır'a getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında askeri törenle karşılandı.


Karşılama törenine; Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesi ve yakınları katıldı.


Şehit Kara'nın naaşı bugün Iğdır Karakoyunlu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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