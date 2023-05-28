İhlas Haber Ajansı

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Iğdırlılar 2. tur için yeniden sandık başında

Cumhurbaşkanı Seçimi 2.

turu için oy verme işlemi, Iğdır'da saat 08.00 itibarıyla başladı.


Iğdır'da sabahın erken saatlerinde sandık görevlileri, görevli oldukları okullara giderek yerlerini aldı. Görevliler seçmen kâğıtları başta olmak üzere bütün hazırlıklar tamamlanırken, okul önlerinde vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanmaları için güvenlik önlemleri de alındı. turu için sandık başına giderek oy kullanan Iğdırlı seçmenler tercihlerini yapmaya başladı.


Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.

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