Iğdırlılar Erdoğan'ın zaferini kutladı

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutladı.

Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin saat 17.00 itibariyle tamamlanmasının ardından oyların büyük bir kısmı sayıldı. Türkiye geneli açılan sandıkların resmi olmayan sonuçlarına göre seçim, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanırken, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti. Bazı vatandaşlar da şehirde konvoy turu yaptı.