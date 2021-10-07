İHA, Aleyna'nın intihar ettiği iddia edilen binayı görüntüledi

IĞDIR (İHA) –Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün intihar ettiği iddia edilen bina, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) sır ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın şüphelisi olan ve tutuksuz yargılanan Gökhan A., Aleyna ile ilişkisi olduğunu itiraf ederken, genç kızın ailesi şahıs hakkında tutuklama talebinde bulunmuştu.

İhlas Haber Ajansı, bugün Aleyna Ağgül'ün (18) intihar ettiği iddia edilen binanın 5. katına giderek polisin parmak izi çalışmalarını yerinde görüntüledi. İHA, İntiharın gerçekleştiği iddia edilen binanın pencere boşluğundan ve Aleyna'nın düştüğü iddia edilen bina boşluğundan ve yerden de görüntü aldı.