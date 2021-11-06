İHA'dan Iğdır Emniyet Müdürü Yonca'ya ziyaret

Oğuzhan Yonca'ı ziyaret etti.

Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, İhlas Haber Ajansı Iğdır muhabirleri Ercan Tunç ve Sebahattin Yum'u makamında kabul etti. Temmuz ayında Resmi Gazetede yayımlanan kararla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Dr. Oğuzhan Yonca, muhabirlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yonca, kentin huzur ve güveni için kesintisiz şekilde çalışacaklarını ifade etti. Muhabirler misafirperverliğinden dolayı Yonca'ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.