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İki grup arasında çıkan kavga güçlükle ayrıldı

Iğdır’da iki grup arasında çıkan çıkan kavga güçlükle ayrıldı.

Iğdır'da iki grup arasında çıkan çıkan kavga güçlükle ayrıldı.


Iğdır merkez Vali Yolu Caddesi üzerinde çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kavga, akşam 23.00 sularında Iğdır'ın en işlek caddesi olan Vali Yolu üzerinde meydana geldi. İnsan selinin yaşandığı cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Vali Yolu Caddesi'nde çıkan kavgada iki taraf birbirine tekme, yumruk, sopa ve bıçakla saldırdı. Cadde üzerinde görevli Güven Timleri, resmi ekip ve bekçiler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla birbirine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları biber gazı ve cop kullanarak ayırdı. Ekipler, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü.

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