İki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü

Bu çerçevede iki üniversite arasında kurumlararası değişimi sağlayacak akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Yurt içi ve yurt dışında yer alan üniversiteler ile eğitim anlaşmaları imzalamaya devam eden Iğdır Üniversitesi iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekledi.

Bu doğrultudaki çalışmalar sonucunda Iğdır Üniversitesi le Uşak Üniversitesi arasında akademik personel ve öğrenci değişimlerini sağlayacak bir protokole imza atıldı.İki üniversite rektörleri tarafından imzalan protokol, beş yıl boyunca geçerli olacak.