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İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Iğdır'da bir sokak karantinaya alındı

Iğdır merkezinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Halfeli Beldesi’nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile korona virüs vakalarının görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Iğdır merkezinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile korona virüs vakalarının görülmesi üzerine karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Halfeli Beldesinde bir lokantada çalışan bir kişi ve ailesinde korana virüs çıktı. Ailede korona virüs çıkması üzerine aile karantinaya alınırken aynı mahallede yaşayan 57 kişiye de korona virüs testi yapıldı. Yapılan testler nagatif çıkarken İl Hıfzıssıhha Kurulu, Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak'ın karantina altına alınmasına karar verdi.


Karar üzerine sokak İlçe Jandarma Komutanlığı'nca giriş-çıkışa kapatıldı.

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