İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıda 2018 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek 2019 yılı eğitim planı görüşüldü.

Burada yaptığı konuşmada istihdam ve mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Vali Ünlü, “Yaptığımız her çalışma istihdama ve vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmaya yöneliktir. Ülkemizde hızla artan bir genç nüfus var. Bundan dolayı AR-GE ve inovasyonun yanı sıra iş gücü planlamasına da büyük önem veriyoruz. Birazdan alacağımız kararların ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması diliyorum” dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.