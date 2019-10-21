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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

2019 yılı 4.

Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.


Iğdır'da istihdam ve mesleki eğitim durumunun öncelikli olarak gündeme alındığı toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler ile işgücü piyasası araştırma raporu görüşülerek denetim kurulu çalışmaları değerlendirildi. Çalışma ve İş Kurumu tarafından 2019 yılına ait kurumsal faaliyetler hakkında kurula bilgi verilmesi ve kurul üyelerince önerilerin, dilek ve temennilerin belirtilmesi ile son buldu.


Iğdır Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Iğdır Valisi Enver Ünlü ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeleri katıldı.

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