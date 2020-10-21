İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Yatırımcı kuruluşların katılımıyla yapılan toplantıda; 2020 yılı 3. dönemde alınan kararların çözüm önerileri ile 4. dönem koordinasyon toplantısının genel değerlendirmeleri il yatırım takip sistemi (İLYAS) üzerinden yapılarak dönemde ilde yapılan proje ve yatırımların son durumları görüşüldü.

Koordinasyonu gerektiren hususların da görüşüldüğü toplantı, yatırımcı kurumlar tarafından yapılan sunumun ardından sona erdi.