İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki ’’Sınır Güvenliği Toplantısı’’ Iğdır’da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki ''Sınır Güvenliği Toplantısı'' Iğdır'da gerçekleştirildi.


Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığındaki Türkiye heyeti, Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi Toplantı Salonunda bir araya geldi.


Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti heyetinden 5. Hudut Alay Komutanı, Aralık Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aralık 2. Hudut Tabur Komutanı ve danışmanlık görevi üstlenen diğer ilgililer katıldı.


Yapılan toplantıda, hudut güvenliği ve karşılıklı koordinasyon konuları ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.