İran plakalı tır kaza yaptı: 1 ölü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde devrilen İran plakalı yakıt tankerinin sürücüsü öldü.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Tuzluca'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'a gitmekte olan İran uyruklu Nasser Balighikhosrosahi kontrolündeki boş yakıt tankeri, Tuzluca-Iğdır yolundaki rampada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede öldüğü belirlenen araç sürücüsünün cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şarampole devrilen tır ise çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.