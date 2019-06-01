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İran sınırında karakola saldırı: 2 şehit, 8 yaralı

Iğdır’ın Aralık ilçesi sınırları içerisinde bulunan İran sınırındaki Bülent Aydın karakoluna bölücü teröristlerle yapılan saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi sınırları içerisinde bulunan İran sınırındaki Bülent Aydın karakoluna bölücü teröristlerle yapılan saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı.


Operasyonun devam ettiği bölgede terörist grubu kıskaca alan güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu zırhlı araç arazide devrilince 3 asker daha yaralandı. Çatışmanın devam ettiği bölgede teröristlerin dar bölgeye sıkıştırıldığı öğrenildi. Bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği belirtildi.


Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri hastane çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı.

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