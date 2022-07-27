İrem Bağları, doğal güzelliği ve meyve sebzesiyle göz kamaştırıyor

Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da yer alan İrem Bağları, doğal güzelliği ve meyve sebzesi ile göz kamaştırıyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, dört mevsim doğal güzelliği ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Melekli beldesi içinde yer alan bölge, yaz ayları ile birlikte içerisinde barındırdığı sebze meyveleri ile de dikkat çekiyor. Havadan görüntülenen İrem Bağları'nın yeşillikler ile bütünleşmesi ise adeta bir tabloyu yansıtıyor.