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İshakkuşu tedavi altına alındı

Iğdır’da öğretmenler tarafından bulunan İshakkuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'da öğretmenler tarafından bulunan İshakkuşu tedavi altına alındı.


Iğdır Merkez Eğitim ve Rehablitasyon Merkezi bahçesinde öğretmenler tarafından bulunan İshakkuşu, tedavi ve bakımının yapılması için Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde her hangi bir probleminin olmadığı görülen İshakkuşu, sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen İshakkuşu daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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