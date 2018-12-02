İşletme kuran çiftçilere ziyaret

Iğdır'da Genç Çiftçi projelerine müracaat edip işletme kuran çiftçiler denetim ve istişare amacıyla ziyaret edildi.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçe merkezi ve Yukarı Alican köyünde ikamet eden genç çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildi. Karakoyunlu İlçe Merkezi ve Yukarı Alican Köyünde Büyükbaş Hayvancılık işletmesi kuran çiftçilerin işletmeleri ziyaret edilerek bilgiler alındı. Genç Çiftçi Projeleri kapsamında 30 bin TL hibe ile alınan hayvanların bakımlarının iyi olması ve yavru vermeye başlamalarının memnuniyet verici olduğu belirtildi.