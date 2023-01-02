İzmir'deki vinç kazasında hayatını kaybeden Iğdırlı vatandaş toprağa verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden işçi, Iğdır'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası olan Fesih Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Iğdır'a getirildi. Çiftçi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Iğdır Asri Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Fesih Çiftçi'nin eşi, eşinin mezarında uzun süre gözyaşı döktü. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin amcasının oğlu Mücahit Çiftçi de aynı kazada yaralandı. Defin sonrasında yaptığı açıklamada, kazanın göz göre göre meydana geldiğini, kazada hem eniştesi hem de amcaoğlu olan Fesih Çiftçi'yi kaybettiğini belirten Mücahit Çiftçi, "4 ay önce konteyneri getirip tam vincin dibine koydular. O zaman gelen şantiye şefine, iş güvenlik uzmanına bunun burada olmayacağını söyledik; bize gereken önlemleri alacaklarını söylediler. Sacdan bir çatı yaptık, 4 ay boyunca o çatıya moloz, briket, tahta düşmeye başladı" dedi.

Yaşanan kaza gününü anlatarak olayların iş kazası değil, cinayet olduğunu belirten Çiftçi, "Saat 5'te işten çıktık, yemeğe gittik. 17.20'de koğuşa geldik, uzandık. Hafif bir gürültü oldu, bir şeyler düşmeye başladı, umursamadık. Her gün olan bir şey olduğu için umursamadık. Ağırlaşmaya başladı, ayağa kalkınca kendimi enkazın altında buldum, kıyamet koptu. Ondan sonra da beni hastaneye kaldırdılar. Bu bir iş kazası değil, cinayettir" diye konuştu.

Yaşanan kazada ihmalin varlığını vurgulayarak, mesai saatleri dışında çalışma olduğunu söyleyen Çiftçi, "Çok büyük bir ihmal var, saat 17'den sonra çalışma oldu, mesai saatleri dışında. Normalde gelip bize çalışma olduğu için o alanı boşaltmamızı söylemeleri gerekiyor, onu yapmadılar. Haberimiz yoktu, vincin kaldırılmasından, yükseltilmesinden haberimiz yoktu. Bize söyleseydiler, iş güvenlikçi gelseydi orayı boşaltırdık, bu olay yaşanmazdı" şeklinde konuştu.