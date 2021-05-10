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Jandarma anneler gününde şehit annelerini unutmadı

Tuzluca İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Bahadır İyilikçi, Anneler Günü vesilesiyle ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.


Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikçi, İlçede bulunan şehit annelerini ve ailelerini "Anneler Günü" dolayısıyla yalnız bırakmayarak, evlerinde ziyaret etti. Şehit anneleri ile bir süre sohbet eden Yüzbaşı İyilikçi, Anneler Gününde şehit annelerinin anneler gününü kutladı.


Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit anneleri ise İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikçi'ye teşekkür etti.

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