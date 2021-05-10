Jandarma anneler gününde şehit annelerini unutmadı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikçi, İlçede bulunan şehit annelerini ve ailelerini "Anneler Günü" dolayısıyla yalnız bırakmayarak, evlerinde ziyaret etti. Şehit anneleri ile bir süre sohbet eden Yüzbaşı İyilikçi, Anneler Gününde şehit annelerinin anneler gününü kutladı.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit anneleri ise İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikçi'ye teşekkür etti.