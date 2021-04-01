Jandarma öğrencileri tıraş etti

Iğdır Merkez Yaycı İlköğretim okulu Öğretmen ve okul idaresiyle bir araya gelen Iğdır İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli berber askerler, öğrencilerin kişisel bakımlarını ve saç tıraşlarını yaptı. Öğrencilerde askerlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Emrah Gezer, “Öğrencilerimizin tıraş edilmesi bizi sevindirdi. Çok güzel oldu ve çok teşekkür ediyoruz. Jandarma, veli ve öğrenci kaynaşması çok güzel bir olay” dedi.