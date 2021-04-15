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Jandarma uygulamalı trafik eğitimi verdi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Halfeli beldesi Milli İrade İlkokulunda, öğrencilere yönelik görsel ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Iğdır Merkez Halfeli beldesi Milli İrade İlkokulunda, öğrencilere yönelik görsel ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Köpek Unsuru ve Kadın Astsubayın da katılımı ile gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde, Taksi isimli bomba imha köpeği tarafından yapılan gösteri öğrenciler tarafından beğeni ile izlendi. Kadın astsubaylar tarafından küçük çocuklara Jandarma dergisi dağıtılarak, çeşitli oyunlar oynandı. Yapılan bu faaliyetler pandemi şartları da göz önünde bulundurularak okulun bahçesinde icra edildi.

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