Jandarma ve emniyetten yemleme çalışması

Iğdır'da jandarma, polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban hayvanları için doğada yemleme faaliyetinde bulundu.

Iğdır İl jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Iğdır'da yemleme faaliyetinde bulundu. Ekipler, karla kaplı Suveren köyü mevkisinde hep birlikte kuşlar ve yaban hayvanları için yem bıraktı.

Yapılan açıklamada hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceği ifadelerine yer verildi.