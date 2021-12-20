İhlas Haber Ajansı

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Kaçak avcılara karşı arazide sıkı denetim

Iğdır’da ekipler yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için av koruma ve kontrol faaliyetlerine il genelinde devam ediyor.

Iğdır'da ekipler yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için av koruma ve kontrol faaliyetlerine il genelinde devam ediyor.


Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için av koruma ve kontrol faaliyetlerine il genelinde devam ediyor. Doğal yaşamın bozulmaması amacıyla yapılan denetimler kaçak avcılar için de caydırıcı oluyor. Dağlık alanlarda ve arazide zorlu iklim şartlarında sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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