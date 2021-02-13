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Kaçak kazı yapan 6 kişi suç üstü yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suç üstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Karakoyun Köyü yakınlarında sit alanı olan bir bölgede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Köy yakınlarında bulunan sit alana düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs suç aletleri ile birlikte kaçak kazı yaparken yakalandı. Suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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