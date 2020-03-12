Kaçak keklik avına 15 bin 528 TL ceza

Iğdır'da keklik avı yaparken yakalanan 3 şahsa 15 bin 528 TL para cezası kesildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yasak olmasına rağmen kaçak olarak keklik avlananlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yasak olan tuzak avcılığı yaparak kınalı keklik avladıkları tespit edilen üç şahıs tespit edildi. Şahıslarla birlikte 6 canlı mühre ve kafes ele geçirildi. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, üç şahsa 15 bin 528 TL para cezası kesti.

Canlı mühre olarak kullanılan altı keklik doğaya salınarak ele geçirilen kafesler de imha edildi.