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Kaçak keklik avlamak için mühre ve tuzak kullanan avcıya ceza

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde kaçak keklik avlamak için mühre ve tuzak kullanan avcıya para cezası verildi.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde kaçak keklik avlamak için mühre ve tuzak kullanan avcıya para cezası verildi.


Iğdır Karakoyunlu ilçesi kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, H.F'nin yasal olmayan yoldan avlandığını belirledi. Bölgede arama yapan ekipler, canlı mühre olarak kullanan 2 keklik ile kekliklerin yakalanması için misina kullanarak yapılmış gizli tuzaklar buldu.


H.F'ye DKMP ekibi, 2 bin 976 lira idari, 1560 lira da tazminat olmak üzere toplam 4 bin 536 lira para cezası uyguladı.

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