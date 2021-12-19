KADES uygulamasının kullanımını arttırmak ve tanıtımını sağlamak için stantlar açıldı

Iğdır'da 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kullanımını arttırmak ve tanıtımını sağlamak için stantlar açıldı.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla; Iğdır özelinde Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim' in öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca "KADES Yüklenmemiş Cep Telefonu Kalmayacak" sloganıyla proje hayata geçirildi. Proje kapsamında üniversiteli kız ve özellikle erkek öğrencilerin gönüllü olarak katılımları ile oluşturulan "KADES Gönüllüleri" isimli öğrenci toplulukları oluşturuldu. Çeşitli meslek gruplarına KADES uygulamasının kullanımına yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılarak Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede toplumun tüm kesiminin katılımının sağlanmasına çalışıldı. Bu uygulama ile şiddet mağduru kadınların herhangi bir tehdit anında tek bir dokunuşla en hızlı şekilde 112/155/156 acil çağrı merkezine ulaşmalarının sağlandığı anlatıldı.