Kadınlar yazın üretip sonbahar ve kış aylarında satıyorlar

Iğdır'da girişimci kadınlar kurdukları kooperatif sayesinde yaz ayında ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yapıyor.

Iğdır'da bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar Iğdır'ın bütün yöresel ürünlerini işleyerek satışını yapıyorlar. Hem kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarını sağlayan hem de Iğdır'ın yöresel ürünlerin tanıtılmasına katkı sunan kadınlar şimdi de ürettikleri ürünleri satıyorlar.

Iğdır Belediyesi tarafından yer tahsis edilen kadın kooperatifi başta reçel çeşitleri olmak üzere, dağ bitkileri, erişte ve tarhana yaparak sonbahar ve kış aylarında satışını yapıyorlar.

Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Sevda Çakmak, ürünleri mevsiminde toplayarak işlediklerini ve sonbahar ile kış aylarında da sattıklarını belirterek, “Dağ çayı, kekik, papatya, evelik gibi otları köyde toplayan kadınlardan biz alıyoruz. Kendileriyle iletişim halindeyiz. Onlar topluyorlar, kurutuyorlar daha sonra bize getiriyorlar, bize satıyorlar. Biz de kendi dükkanımızda bunları satışını yapıyoruz. Tabi ki sadece bitkiler değil bizim ürün yelpazemiz geniş. Biz kooperatif olarak hiç yapılmayan tarhana yaptık. 2 yıldır bunu yapıyoruz ve çok da beğeniliyor. Ürünleri mevsimde topluyoruz örneğin Kayısı kayısı zamanında kayısı, şeftali zamanında şeftali topluyoruz. Domatesi de mevsiminde topluyoruz. Bunlar hepsi mevsiminde toplanıp bize geliyorlar. Biz de bunları işliyoruz. Başka çeşitlerimiz var, soslarımız var kompostolarımız var marmelatlar yapıyoruz, eriştemiz tarhanamız var. Ayrıca ürün çeşidimizi de her gün artırıyoruz. Kurulduğumuz günden beri bize her konuda destek veren sayın valimiz Hüseyin Engin İbrahim'e çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Bütün kadın kooperatiflerine bu yerleri tahsis ettiler. Bizde burada gönül rahatlığı ile satış yapıyoruz” dedi.