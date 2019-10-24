KAISİAD "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" için çalışmalara başladı

düzenlenecek "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" için çalışmaları başlattı. Bu yıl 4. yapılacak olan "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" 31 Ekim-3 kasım tarihleri arasında İstanbul Maltepe etkinlik alanında yapılacak.

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) öncülüğünde 'güneşin ilk doğduğu topraklar' sloganıyla gerçekleşen "Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günler", illerin tarihi kültürel ve yöresel ürünleri ve Kars, Ardahan ve Iğdır'ı tanıtmayı amaçlıyor.

İstanbul'da faaliyet yürüten KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe ve yönetimi kurum üyeleri, Iğdır'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, tanıtım günleri hakkında bilgilendirme ve daha geniş kitlelere ulaşması için destek istedi. Destek kapsamında Tuzluca belediye başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan'ı makamında ziyaret ederek belediye olarak fuara katılım sağlanması için talepte bulundu. Başkan Türkan ziyaretten çok memnun kaldıklarını ve belediye olarak stant açıp fuara katılacaklarını belirtti.

Etkinlik hakkında bilgi veren KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe, yaptığı açıklamada, Kars'ın, Ardahan'ın ve Iğdır'ın tüm dernekleriyle beraber tüm halkımızı ve İstanbullu hemşehrilerimizi tanıtım günlerine davet ettiklerini belirterek, "Güzel Serhat şehirlerimiz Kars, Ardahan ve Iğdır'ın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin tanıtıldığı, hemşehrilerimizin bir araya gelerek dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği, tanıtım günlerine bu yılda buluşmaya devam ediyoruz. Bu yıl 4. yapacağımız illerimiz ve bütün ilçeleriyle, zenginlikleriyle ve değerleriyle öne çıkartan ve İstanbul'da tanıtmayı amaçlayan bu güzel programa kentimizdeki tüm STK'larımız destek vermeli ve ziyaret etmelidir. Bizler ancak birbirimizi çok daha iyi tanıdığımızda güçlü olabiliriz." dedi.