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Kampüse küçükbaş hayvan barınağı kuruldu

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsüne, Ziraat Fakültesinin bilimsel çalışmaları için küçükbaş hayvanların barınacağı bir çadır kuruldu.


Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı derslerinin gerçekleştirilmesi ve bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için Şehit Bülent Yurtseven Kampüsüne küçükbaş hayvan barınağı yapıldı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın desteğiyle kurulumu gerçekleştirilen yalıtımlı, makaslı, teknolojik 250 metrekarelik çadır barınak Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünün çalışmaları için hazır edildi.


“Iğdır'a örnek olacak”


Hazır edilen küçükbaş barınağında, koyun ve kuzu besiciliğine yönelik verim artırma çalışmalarının yapılması ve burada yapılan çalışmalarla, Iğdır yöresindeki hayvancılığa örnek teşkil edilerek bölgenin kalkınması amaçlanıyor.

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