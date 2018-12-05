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Kampüste Kan Bağışı kampanyası

Iğdır Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türk Kızılay’ı işbirliğiyle “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi.


“Kan Bağışı Kampanyası” Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesinde ile Karaağaç Kampüsü yerleşkesinde gerçekleşti.


Tük Kızılay'ı Van Şubesi Dr. Lütfullah Aslan gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “3 gündür buradayız. Öğrenciler, akademik ve idari personeller kampanyamıza yoğun ilgi gösteriyorlar. Kampanya için yaklaşık 300 ünite kan topladık. Hedefimize ulaştık sayılır. Burada bulunduğumuz süre içerisinde bize kapılarını açan Iğdır Üniversitesine ve kampanyamıza destek veren öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

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