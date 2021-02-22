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Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapattı

Iğdır’da kar yağışı birçok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Iğdır'da kar yağışı birçok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kapanan 6 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan 8 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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