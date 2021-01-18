Kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeni ile 6 köy yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan köylüler ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Nahırkıran mevkiinde kapanan 6 köy yolu için ekipler çalışmalarına devam ederken, yolda mahsur kalan köylüler için ekipler seferber oldu. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı göz gözü görmezken, ekiplerin ummalı çalışması sonucu mahsur kalan köylüler kurtarıldı.