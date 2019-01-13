İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar yağdı vatandaş oynamaya başladı

İki yıldır kar yağmayan Iğdır’da vatandaşlar yağan karı oyun oynayarak karşıladı.

İki yıldır kar yağmayan Iğdır'da vatandaşlar yağan karı oyun oynayarak karşıladı.


Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 10 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi.


Bütün yurda kar yağdığını fakat Iğdır merkeze iki yıldır ilk defa kar yağdığını belirten Emre Ayyıldız, “kar yağışını hasretle bekledik. Yüksek kesimlerde kar yağışı olmasına rağmen, Iğdır merkeze kar yağmıyordu. Çok şükür merkeze iki yıldır ilk defa bu kadar kar yağdı. Bizde dışarı çıkarak yağan karın tadını çıkartıyoruz” dedi.


Belediye meydanında toplanan vatandaşlar ise, kar yağışının sevincini kartopu ve oyun oynayarak yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.