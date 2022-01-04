Kar yağışı sonrası kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı

Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 15 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte iki gün önce etkili olan kar yağışından dolayı merkeze bağlı olan köyler ile Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerindeki 15 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri desteğinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda yolları kapanan köy yolları açıldı.

‘Kar erimesi ve çığ riski konusunda uyarı'

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Iğdır'ın da içinde olduğu Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı illerinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğini belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü, sıcaklıklara bağlı olarak mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.