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Karabağ Şehitleri Hatıra Ormanı açılış töreni düzenlendi

Karabağ şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için Iğdır Vakfı tarafından organize edilen “Karabağ Şehitleri Hatıra Ormanı Açılış Töreni” düzenlendi.


Iğdır merkez Çalpala mevkiinde oluşturulan hatıra ormanı açılışı İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunması ile başladı. Program, Kur-an'ı Kerim tilaveti, dua okunması ve konuşmaların ardından Karabağ'da şehit düşen 2783 askerin anısına 2783 adet fidan dikimi ile devam etti.


Katılımcılar tarafından dikilen fidanların ardından program sona erdi.

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