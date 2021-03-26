Karabağ Şehitleri Hatıra Ormanı açılış töreni düzenlendi

Iğdır merkez Çalpala mevkiinde oluşturulan hatıra ormanı açılışı İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunması ile başladı. Program, Kur-an'ı Kerim tilaveti, dua okunması ve konuşmaların ardından Karabağ'da şehit düşen 2783 askerin anısına 2783 adet fidan dikimi ile devam etti.

Katılımcılar tarafından dikilen fidanların ardından program sona erdi.