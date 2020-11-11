Karabağ'ın işgalden kurtarılması Iğdır'da sevinçle karşılandı

30 Yıldan beri Ermeni İşgalinde olan Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması Iğdır'da sevinçle karşılandı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Melekli Belde belediyesi ortak bir basın açıklaması yaparak, Azerbaycan'ın kazandığı zaferden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Bugün sevinçli, mutlu ve gururluyuz. 30 yıldır işgal altında olan Dağlık Karabağ Ermeni işgalinden kurtarılmıştır. Bebek katili Ermeniler yenilmiştir. Karabağ artık özgürdür. Azerbaycan ordusu destan yazmıştır. Bize bu sevinci yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Buradan Paşiyan'a sesleniyorum. Ateşkesi artık bozma ermeni askeri ölmesin. Sen bir suçlusun ve uluslararası mahkemede savaş suçlusu olarak yargılanacaksın. Azerbaycan'ım gözün aydın diyorum. Zafer bayramın kutlu olsun. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan” dedi

Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar ise, “Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, Kederi bizim kederimizdir. Ermeni mezalimine maruz kalan can Karabağ işgalden kurtarılmıştır. Azerbaycan'ın işgal altında ki toprakları kurtarması bizleri mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ediyorum. Azerbaycan halkının sevincini paylaşıyorum. Açılacak koridor ile Orta Asya ve Çin'e kadar karayolu ile gidilip gelinecektir” şeklinde konuştu.

Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından son buldu.