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Kardeş ülke Azerbaycan'a yardım tırı yola çıktı

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi, Almanya Alulbeyt Kurumu ve İmam Cafer Sadık Camii öncülüğünde düzenlenen kampanyada toplanan bir tır dolusu gıda, şehit ve gazi ailelerine ulaştırılmak üzere Azerbaycan’a doğru yola çıktı.

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi, Almanya Alulbeyt Kurumu ve İmam Cafer Sadık Camii öncülüğünde düzenlenen kampanyada toplanan bir tır dolusu gıda, şehit ve gazi ailelerine ulaştırılmak üzere Azerbaycan'a doğru yola çıktı.


Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen törende Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, Iğdır İl Müftü Yardımcısı Kudbettin Şen ve vatandaşların katılımı ile yardım tırı Azerbaycan'a uğurlandı. Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, “Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği ve Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi elbirliğiyle Azerbaycan şehitlerine yapılan bu yardımı hazırladık. Biraz sonra yola çıkacak. Allah bu acıları bir daha göstermesin, Ermenilere fırsat vermesin” dedi.


Alulbeyt Vakfı Iğdır Şubesi Başkanı Ebülfez Kocadağ ise, “Azerbaycan halkıyla bu bir dayanışmadır. Azerbaycan'ın saldırgan Ermeniler karşısında verdiği haklı mücadelede yanlarındayız. Azerbaycan ordusu Karabağ'da kahramanlık destanı yazmıştır. Kahrolsun Ermenistan” şeklinde konuştu.


Iğdır İl Müftü Yardımcısı Kudbettin Şen, “Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bu yardım ve dayanışmaya katkı sunanları kutluyor, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Açıklamaların ardından yardım tırı Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile süslenerek dualar eşliğinde Azerbaycan'a uğurlandı.

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